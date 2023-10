Incidenti nell’assisano, due persone ricoverate in prognosi riservata

Incidenti sul lavoro e domestico nell’assisano, due persone ricoverate in prognosi riservata tra Petrignano di Assisi e Capodacqua. Il primo è un uomo di 61 anni residente nel perugino che era al lavoro in una ditta dell’assisano, il secondo un uomo di 76 anni rimasto ustionato mentre bruciava delle sterpaglie. Poco meno di una settimana fa un altro incidente, con un giovane 22enne travolto da un muletto e ricoverato a Perugia.

Il primo dei due incidenti è avvenuto a Petrignano di Assisi, dove il 61enne è caduto, per cause in corso di accertamento, da un capannone della zona. Sul posto gli uomini dell’ispettorato sul lavoro della Usl e la polizia di Stato del commissariato di Assisi, che stanno svolgendo le indagini sul caso, e il personale del 118 dell’ospedale di Assisi. L’uomo è stato stabilizzato ed è stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni sono al momento sconosciute, si sa che è ricoverato in prognosi riservata.

Il secondo caso è invece avvenuto sempre nella mattinata, ma nella zona di Capodacqua: a rimanere colpito da una fiammata, forse per colpa del vento o forse perché l’incendio delle sterpaglie gli è sfuggito di mano, è un 76enne della zona trasportato al Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’uomo, nel pomeriggio, verrà trasferito all’ospedale di Pisa, dotato di un centro grandi ustionati. Oltre al 118, sul posto è intervenuto il personale della polizia di Stato di Assisi.

(Foto in evidenza dal sito dell’azienda ospedaliera di Perugia, maggiori informazioni nelle prossime ore)

