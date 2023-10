All’asilo nido Maria Immacolata di Petrignano bambini, genitori e nonni dialogano grazie a Bing

All’asilo nido Maria Immacolata di Petrignano i bambini, i genitori e i nonni condividono una prima esperienza di avvicinamento tra il mondo reale e quello animato. LO fanno grazie a Bing, protagonista di una una serie animata britannica prodotta dagli studi di Acamar Films, Brown Bag Films, Tandem Films e Digitales Studios. La serie è basata sui libri di Ted Dewan (pubblicati per la prima volta nel 2003) e in Italia è stato trasmesso da Rai Yoyo e in replica su DeA Junior.

Come spiegano le insegnanti dell’asilo nido Maria Immacolata di Petrignano, “Grazie alla collaborazione con Cartoon Park e con il titolare Simone Guidobaldi – concludono le maestre – abbiamo pensato di unire i due mondi e di giocare imparando. Il personaggio che è stato scelto è Bing, che è un coniglietto nero in età prescolare che in ogni episodio affronta delle sfide che sembrano alla sua portata, ma che, spesso, si rivelano più grandi di lui – spiegano le maestre – un po’ come fanno i piccolini all’asilo che si affacciano a questo mondo per la prima volta)”.

“Per fortuna – aggiungono le maestre – Bing trova sempre la chiave giusta senza l’aiuto dei genitori (che nella serie non sono che pupazzi di pezza) ma con l’aiuto di tanti amici. E alla fine ogni episodio della serie si conclude con la spiegazione di Bing di quello che è successo e di quello che ha imparato”. Il pomeriggio in questione, svoltosi il 5 ottobre, è stato inserito all’interno dell’iniziativa ‘giovedì dell’artista’ dove nonni, genitori e parenti possono interagire con i bimbi.

