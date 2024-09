Inciviltà e incuria, le segnalazioni: a Santa Maria “riarrangiate” le panchine (foto)

Una serie di segnalazioni su casi di inciviltà e incuria in giro per tutto il territorio. Il caso più significativo arriva dai giardini Almirante di Santa Maria degli Angeli, già in passato al centro di episodi di vandalismo e scarso decoro. Negli ultimi giorni ignoti hanno scardinato le panchine dalla loro posizione e le hanno posizionate in modalità “salottino” affinché le chiacchiere serali al fresco fossero più piacevoli e ci si potesse radunare in due panchine poste una di fronte all’altra.

Di giardino in giardino, da Rivotorto si chiede maggiore attenzione per il verde pubblico della frazione: l’altalena è inutilizzabile, il verde è secco e maltenuto. Alle porte del centro storico di Assisi invece preoccupano le condizioni del sentiero che dalla Basilica di San Francesco porta a San Damiano passando per Valecchie e San Masseo: ci sono delle querce che nessuno avrebbe controllato e in almeno un caso i rami sono caduti a terra, fortunatamente senza fare danni anche se il sentiero è quotidianamente percorso da pellegrini e camminatori.

Infine, inciviltà e incuria anche alla Rocca Maggiore: nel tratto finale della salita che porta al principale monumento laico della città vengono quotidianamente gettate cartacce, bottigliette e quanto altro. In quella zona non ci sono cestini, e raramente qualcuno pulisce, ma non è certo un bel biglietto da visita anche considerato quanto il monumento in questi ultimi anni sia valorizzato e quindi visitato.

Le foto delle panchine a Santa Maria sono della redazione di Assisi News

