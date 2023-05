Dopo la sistemazione, i Giardini Almirante di nuovo nel degrado (foto)

Dopo anni di degrado erano stati sistemati e tornati a nuova luce, ma a quanto pare i soldi spesi per gli interventi non sono bastati a donare un po’ di pace ai Giardini Almirante a Santa Maria degli Angeli che versano nuovamente in uno stato indecoroso.

Il cartello che li presenta a famiglie e bambini è completamente spaccato, c’è una panchina rotta, i secchi della spazzatura non hanno più i coperchi e – quei pochi che li hanno – hanno delle pericolose viti arrugginite ed appuntite in bellavista.

Una situazione indecente dopo anni di ‘tribolazioni’ e una sistemazione avvenuta da parte dell’amministrazione che aveva portato all’istallazione di nuove strutture per il gioco dei più piccoli. Servirebbe maggiore controllo sulla zona, e manutenzione.

Intanto c’è necessità di tagliare l’erba in un territorio che appare ‘sommerso’ in alcuni tratti da erbacce incolte e infestanti. Situazione grave come ogni anno nei canali di scolo a lato della provinciale via San Francescuccio de’ Mieititori, urge una pulizia, forti piogge potrebbero causare problemi.

Alcuni casi risolti, in varie rotatorie, con il taglio dell’erba avvenuto nei giorni scorsi, altri ancora da fare, con le piogge dei giorni scorsi che non hanno aiutato. Cittadini che segnalano e territorio che andrebbe monitorato e tenuto pulito, per evitare problematiche inattese.

