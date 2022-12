Incontri con i cittadini, il programma delle iniziative della giunta nel 2023

Tornano, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, gli incontri con i cittadini della giunta Proietti. Un’occasione per fare il punto sull’attuazione del programma, una sorta di tagliando dell’attività amministrativa, e nello stesso tempo un’opportunità per ascoltare le istanze delle comunità. Nello specifico si parlerà di Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile, piano dell’efficienza energetica, linee guide per l’arredo urbano e i progetti di rigenerazione urbana e Pnrr. Di seguito il programma delle riunioni pubblicato sull’Eco del Subasio. Gli incontri con i cittadini partono il 25 gennaio nel Palazzo Comunale di Assisi e si concluderanno lunedì 27 febbraio a Santa Maria degli Angeli. Tutte le iniziative si terranno alle 21.

Assisi centro storico e zona di espansione, mercoledì 25 gennaio, Sala della Conciliazione; Capodacqua, venerdì 27 gennaio, Sala Parrocchiale; Castelnuovo, lunedì 30 gennaio, sede Pro loco; Costa di Trex, Armenzano, Pian della Pieve, Santa Maria di Lignano, martedì 1 febbraio, sala parrocchiale Costa di Trex; Palazzo, Mora, Tordibetto e Beviglie, venerdì 3 febbraio, Pro Loco – Cva Renato Sensi; Torchiagina, lunedì 6 febbraio, sede Pro loco; Petrignano, mercoledì 8 febbraio, sede Pro loco; Porziano, Casacce, Paradiso, Catecuccio, San Presto e Sant’Anna, giovedì 9 febbraio, Salone Confraternita Porziano; Rivotorto, venerdì 10 febbraio, sede Pro loco; Rocca Sant’Angelo, Sterpeto, San Gregorio e Pianello, mercoledì 15 febbraio, ristorante da Cettarella; San Vitale, venerdì 17 febbraio, sede Pro loco; Pieve San Nicolò, San Fortunato e Ponte san Vittorino, lunedì 20 febbraio, pizzeria Pic Nic; Tordandrea, venerdì 24 febbraio, se de Pro loco; e Santa Maria degli Angeli, lunedì 27 febbraio, Omi zona Peep.

