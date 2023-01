Meteo Assisi 27-29 gennaio 2022: freddo intenso nei “giorni della merla”

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 27-29 gennaio 2023.

Buongiorno cari lettori, dopo la neve caduta abbondante su gran parte della regione, anche in pianura, il tempo è andato migliorando nella parte centrale di questa settimana. Il freddo tuttavia non allenta e non allenterà la presa, anzi, nel corso del fine settimana subirà una nuova accentuazione proprio grazie all’isolamento del vortice a carattere freddo che ci ha interessati direttamente lunedì sul mediterraneo occidentale,il quale fungerà da “calamita” all’aria molto fredda presente sull’est Europa. Cosa accadrà? Entrerà aria molto fredda dai Balcani verso di noi, attraverserà il mare adriatico e si “caricherà di umidità” ma non tanta quanta servirebbe per portare la neve su tutta la nostra regione. Mancherà una bassa pressione tale da riuscire a portare la dama bianca su tutto il nostro versante. In sostanza l’Appennino fungerà da barriera perciò sulle Marche, Appennino Umbro-marchigiano e aree umbre più orientali che si affacciano verso le Marche nevicherà, mentre sulla parte centrale (il cuore) della regione e aree occidentali invece transiterà solo nuvolosità irregolare e a tratti non mancheranno nemmeno spazi di sole in un contesto asciutto e con tanto vento freddo .

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme in quelli che si chiamano “I giorni della Merla”:

Oggi venerdì: giornata con alternanza di spazi soleggiati, velature e nuvolosità a tratti più compatta con moderati venti nord-orientali. Possibilità di nevicate o fiocchi di neve intermittenti su località vicine al confine e Appennino umbro-marchigiano (Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Nocera Umbra). Clima molto freddo con temperature massime del giorno non oltre 6-7 gradi. Minime della notte fredde ma i venti tesi non consentiranno di avere gelate al piano. Coprirsi molto molto bene! Qualità dell’aria straordinaria.

Domani sabato: giornata simile al venerdì con alternanza di momenti di sole ad altri più nuvolosi in un contesto di freddo intenso. Sempre possibilità di nevicate o fiocchi di neve intermittenti su aree prossime al confine tra Umbria e Marche (Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Nocera Umbra). Temperature stazionarie o in lieve ulteriore flessione. Qualità dell’aria straordinaria. Venti tesi nord-orientali. Coprirsi sempre molto bene sensazione di freddo acuita dalla presenza dei venti!

Domenica infine: la giornata più soleggiata delle 3 con nuvolosità “arroccata” in prossimità dell’Appennino Umbro-marchigiano. Residui possibili fiocchi di neve su aree prossime il confine marchigiano (Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Nocera Umbra) tanto sole su centro ed ovest regione con solo blanda nuvolosità. Freddo pungente sia di giorno che di notte. Venti sempre tesi nord-orientali.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà un parziale allentamento del freddo con massime del giorno che torneranno a guadagnare qualche grado, in un contesto più soleggiato.

