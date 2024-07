Incuria e disinteresse, tanti i casi segnalati in centro e frazioni

A Santa Maria da settimane una grossa perdita d'acqua in via della Conciliazione, a Rivotorto la ciclabile invasa dalle erbacce; e poi, i "soliti" rifiuti....

Una perdita d’acqua che nessuno – nonostante le segnalazioni – sembra voler o saper risolvere, ma anche spazzatura ‘abbandonata’ in bella vista nel centro storico e la “solita” ciclabile in preda alle erbacce. L’estate non porta via i tanti casi di incuria più volte segnalati in tutto il territorio.

A Santa Maria degli Angeli, in Via della Conciliazione (lato ferrovia), è da giorni presente una perdita d’acqua – che, tra l’altro, non si esclude sia a carico dei contribuenti – da una delle saracinesche poste sul piano stradale. Come segnalano i residenti alla redazione di Assisi News, a fuoriuscita sta diventando sempre più copiosa e, a parte lo spreco, potrebbe compromettere il manto facendolo sprofondare. Inutilmente e più volte i residenti hanno segnalato il problema a Comune e Umbra Acque: la perdita (segnalata per l’ultima volta il 10 luglio 2024 mattina, ndr) è sempre lì.

Nel centro storico di Assisi, via Fontebella, sono invece spuntati, un paio di giorni fa, dei sacchetti della spazzatura abbandonati; il problema in questo caso è noto, a parte il malcostume di turisti e qualche residente e la cronica scarsità di bidoni della spazzatura, i sacchi in bella vista sono dovuti al fatto che dopo le proteste per le troppe auto e i troppi furgoni in alcune vie del centro, la giunta ha cancellato (oramai un paio di anni fa) alcuni ‘giri’ dei camioncini che raccoglievano la spazzatura, con il risultato però che spesso gli scarti rimangono fuori dai negozi tutto il pomeriggio – figurarsi poi i secchietti traboccanti o i sacchetti ‘abbandonati’.

Infine, l’incuria a Rivotorto: come ogni estate, l’erbaccia è un problema che nessuno sembra saper risolvere; e per fortuna che quello sportivo dovrebbe essere uno dei tanti turismi su cui puntare.

