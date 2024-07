Meteo Assisi 12-14 luglio 2024: il sole e il caldo sono gli unici protagonisti

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 12-14 luglio 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori, il grande caldo, quello che ci siamo abituati a vedere di regola ormai negli ultimi anni è tornato alla ribalta in questa settimana, direi quasi asfissiante in alcuni momenti della giornata.

Siamo nel cuore di luglio, il mese più difficile termicamente per la nostra regione, le giornate sono interminabili e il sole scalda forte l’aria e i nostri terreni generando nelle nostre pianure lontane dal mare condizioni di grande disagio fisico. Attenzione però, se si volge lo sguardo alle previsioni stagionali, queste ci parlano di un mese di luglio solo lievemente sopra media, dunque dopo questa lunga fase calda, lecito attendersi una chiusura di mese decisamente più gradevole e talvolta sottomedia.

Ma restiamo per il momento al tempo per il fine settimana in corso vediamo assieme le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 12-14 luglio 2024:

Oggi, domani e dopodomani sole unico e assoluto protagonista della scena con lieve abbassamento delle temperature tra domani sabato e dopodomani domenica ma di 2-3 gradi, poco percepito. Ventilazione tra debole e moderata sud-occidentale.

Temperature massime oggi intorno 37 gradi in pianura, domani e domenica 34-35 gradi. Raccomando a tutti di fare le commissioni al mattino presto e restare chiusi in casa tra le 11 e le 22! Rischio colpi di calore

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà una prosecuzione del caldo intenso e del bel tempo con temperature in nuovo lieve aumento su valori in pianura di 38 gradi. Restate, il consiglio, in luoghi chiusi tra le 11 e le 22. Buon weekend a tutti e a presto da Luca Tiberti e dalla redazione di Assisi News!

