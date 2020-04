Incuria e rifiuti ad Assisi: i cittadini sollecitano l’amministrazione

L’emergenza covid-19 non fa passare inosservate incuria e rifiuti. Anche in questi giorni in cui bisognerebbe stare a casa, e la maggior parte dei cittadini lo fa, c’è sporcizia in svariate zone di Assisi. Segnalazioni continuano ad arrivare perché la decenza del bene comune deve venire sempre prima di tutto. E con il ritorno della bella stagione torna anche l’erba alta ed infestante che come spesso avviene, tutti vedono tranne chi dovrebbe curarla.

Alcuni residenti di Santa Maria degli Angeli segnalano la rotatoria dove sorge la statua del Cristo delle Genti, in via Astengo e Martelli. “È piena di erbacce ed incuria – scrivono – all’uscita della superstrada Santa Maria degli Angeli sud c’è necessità di intervenire. Se qualcuno tagliasse l’erba e curasse la rotatoria – scrivono – non sarebbe male”.

Incuria e rifiuti anche nel centro storico, la sanificazione delle strade non ha tenuto conto dei vicoli, che sono pieni di deiezioni di piccioni e anche canine, visto che spesso le persone portano a spasso i cani senza raccoglierle. Qualche giorno fa in Piazza del Comune sono tornati i sacchetti pieni di spazzatura non correttamente differenziata – né smaltita nei giorni giusti – che i cittadini avevano già segnalato in precedenza. Infine, nella zona nuova di Assisi, ignoti continuano a gettare rifiuti di tutti i tipi vicino alle campane del vetro e della plastica.