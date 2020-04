Abbandoni di rifiuti, il coronavirus non ferma gli incivili: le segnalazioni

Non si fermano gli abbandoni di rifiuti nel Comune di Assisi, nonostante il Coronavirus e la necessità di stare a casa. A Capodacqua alta “c’è una situazione schifosa”, denuncia chi vive nella zona, con sacchi della spazzatura pieni di rifiuti casalinghi abbandonati vicino ai bidoni del cimitero. Abbandoni che si ripetono di settimana in settimana, tanto che i cittadini hanno lasciato persino un cartello con “vergognati sudicio” per l’ignota mano che continua a lasciare in giro i rifiuti.

Non va meglio a Rivotorto di Assisi, dove ai lati di un campo sono stati trovati sacchi neri abbandonati, ovviamente pieni di immondizia. “Volevo mostrarvi l inciviltà della gente, c’è una persona che ha gettato i suoi rifiuti nel mio campo a Rivotorto. Ti multano e ti arrestano se esci un attimo per prendere una boccata di ossigeno e da uno che butta l’immondizia nei campi che cosa gli fanno?”, la segnalazione pubblicata nel gruppo Sei di Rivotorto se… a proposito dell’abbandono di rifiuti. “Per favore – il commento del sindaco, Stefania Proietti – in caso di abbandoni segnalare ai vigili, se possibile numero di targa o foto di chi abbandona nei casi in cui sono colti in flagrante; sanzione ancora più alta visto che devono stare a casa. Invece no! Escono addirittura per sporcare e inquinare! Segnalate al numero verde Ecocave per la ripulitura se si verificassero altri casi”.

Ma anche nel centro storico le cose non vanno meglio. Come segnala il Corriere dell’Umbria in edicola domenica 5 aprile, in via Portica, incurante della tabella segnalata dal servizio porta a porta, un ignoto continua a lasciare a pochi metri da Piazza del buste piene di bottiglie di plastica e di vetro (che di solito vengono ritirate il venerdì mattina) e di altri rifiuti, mischiati. Tra centro storico e zona di espansione, c’è anche chi porta a spasso il cane senza raccogliere i bisogni, tanto che sui social, ma anche sui cancelli delle case, si sono moltiplicati gli appelli, anche con toni virulenti, che invitano a raccogliere le deiezioni dei casi. Viste le vie vuote, improbabile che si tratti di abbandoni di rifiuti dovuti qualche turista maleducato.