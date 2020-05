Interventi sulle condotte idriche, venerdì disagi ad Assisi e Gualdo

Rubinetti a secco per interventi sulle condotte idriche il 29 maggio mattina ad Assisi e Gualdo Tadino. Di seguito la nota di Umbra Acque che spiega quali vie e località dei due comuni saranno interessate dal disservizio.

UMBRA ACQUE S.p.A., struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli ambiti territoriali integrati n. 1 e 2 dell’Umbria, informa la clientela interessata che a causa di interventi sulle condotte idriche, programmati e indifferibili, venerdì 29 maggio 2020 Dalle 9:00 alle 15:00 verrà interrotto il servizio ad Assisi in Via Campiglione (SP147) nel tratto compreso dall’incrocio con Via dei Boschetti all’incrocio con Via S Martino (SP248).

Si ricorda inoltre – si legge nella nota di Umbra Acque SPA a proposito degli interventi sulle condotte idriche – che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

Analogo disagio a Gualdo, sempre venerdì dalle 9 alle 14. A causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, verrà sospesa l’erogazione idrica nella frazione Caprara del comune di Gualdo Tadino. L’Azienda – conclude la nota – resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24. È contattabile al seguente numero verde: 800.250.445