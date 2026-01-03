Invasione di uccelli sui pali della luce: lo spettacolo naturale a Santa Maria degli Angeli (foto+video)

Un fenomeno affascinante che ha attirato l’attenzione di automobilisti e passanti

Uno spettacolo affascinante ha attirato l’attenzione di residenti, automobilisti e passanti ad Assisi, nella zona di Santa Maria degli Angeli, dove centinaia di uccelli si sono radunati sui pali della luce e sui cavi elettrici, creando immagini suggestive e fuori dall’ordinario.

La scena, immortalata in numerose fotografie sabato 3 gennaio – ma tanti episodi simili si stanno ripetendo i questi giorni – ha mostrato lunghi tratti di strada letteralmente “disegnati” da file compatte di volatili, probabilmente storni, noti per i loro grandi assembramenti soprattutto in determinati periodi dell’anno. Un fenomeno naturale che, pur colpendo per l’impatto visivo, rientra nei normali comportamenti di queste specie.

Secondo gli esperti, questi raduni avvengono spesso prima degli spostamenti verso i dormitori notturni o in concomitanza con migrazioni dovute a cambiamenti climatici e atmosferici. I pali della luce e i cavi offrono punti di appoggio sicuri e una visuale ampia, favorendo la comunicazione e la protezione del gruppo. (Continua dopo il video – LINK DIRETTO)

Molti automobilisti e cittadini si sono fermati a osservare e fotografare la scena, condividendo immagini e video sui social, trasformando l’episodio in un piccolo evento virale locale. Nessun disagio o pericolo è stato segnalato: solo la sorpresa e la meraviglia di fronte a una manifestazione della natura che, ancora una volta, ha saputo farsi notare anche in contesti urbani.

Un momento che ricorda come, anche nel quotidiano, la natura continui a convivere con l’uomo, regalando scorci inaspettati e suggestivi, soprattutto in un territorio ricco di storia e bellezza come quello di Assisi.

Foto: redazione Assisi News

© Riproduzione riservata