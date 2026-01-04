Al Serafico la Befana dei pompieri con dolcetti e doni per i ragazzi (foto)

Si rinnova anche nel 2026 il tradizionale appuntamento

4 Gennaio 2026 Sociale 130

Grande accoglienza per la Befana dei pompieri all’Istituto Serafico di Assisi. A organizzare l’appuntamento i vigili del fuoco del distaccamento della città serafica, quelli attivi guidati da Carlo Beddini e anche quelli in quiescenza che hanno pensato alle calze e ai doni.

L’evento si è svolto il 4 gennaio 2026 pomeriggio, per portare un sorriso ai ragazzi della struttura che si prende cura delle persone con disabilità. La particolare befana al Serafico ha consegnato doni a tutti i ragazzi presenti, circa una quarantina, e agli operatori dell’istituto. Erano presenti anche la presidente del Serafico, Francesca Di Maolo, e il direttore del centro ricerca in vita, Sandro Elisei. La befana dei pompieri è stato un momento di grande gioia e commozione, come sottolineato anche dagli stessi pompieri e dalla Di Maolo, che ricorda e ringrazia ancora una volta la consueta vicinanza dei ‘caschi rossi’ alla struttura e soprattutto il desiderio comune di regalare attimi di felicità ai ragazzi.

