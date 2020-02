Inverno 2020 con temperature da primavera: addirittura 19 gradi

L’inverno 2020 che non c’è continua a “regalare” all’ Umbria temperature insolite per il periodo. Alle

6 dell’11 febbraio la stazione di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile della Bosella, nella zona di Assisi, ha registrato addirittura 19 gradi. Di pochi giorni fa – come dimostra la foto è di Paolo Esposito‎/per gentile concessione, che AssisiNews ha messo in evidenza in questo pezzo – lo spettacolo della neve sul Monte Subasio.

Ma anche in tante altre località umbre, ricorda l’Ansa, le temperature si sono attestate su valori

primaverili come nel caso di Umbertide con 15,3 gradi, San Giustino 15,1, Branca di Gubbio 13, Città di Castello 13,5. E il caldo anomalo di prima mattina dell’11 febbraio si è fatto sentire anche nei due capoluoghi: a Perugia sono stati toccati 11 gradi, a Terni 13,5. In tutte le altre principali città i valori si sono attestati tra 10 e 13 gradi.

Temperature sopra la media stagionale anche in montagna. In questo inverno 2020 alle 2,30 della notte tra il 10 e 11 febbraio a Castelluccio di Norcia si sono registrati 6,2 gradi. Per quanto riguarda il meteo in pillole di domani, giovedì 13 febbraio, possibili velature Umbria meridionale e cielo terso altrove, in successiva estensione alle rimanenti zone. Massime in flessione su gran parte del nord, ma anche in Umbria e Toscana.