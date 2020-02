Lavori ad Assisi e a Santa Maria: cambia la circolazione il 13 e 14 febbraio 2020. Di seguito le due brevi note dell’amministrazione comunale.

In particolare, come già parzialmente anticipato ieri, Fino a venerdì 14 febbraio è stata disposta una diversa regolamentazione del traffico in via Eremo delle Carceri per permettere i lavori finalizzati all’allaccio della condotta di gas metano. È stato infatti deciso per i tre giorni il senso unico alternato dall’ingresso dell’Istituto alberghiero a Piazza Matteotti, lasciando l’accesso al Convitto nazionale e alle proprietà pubbliche e private.

La speranza dei residenti della zona, che già martedì sera si erano trovati alle prese con un cantiere lampo e con qualche disagio alla circolazione, è che finiti i lavori del metano vengano anche attappate le buche.

Lavori ad Assisi ma anche a Santa Maria degli Angeli. Da giovedì 13 a venerdì 14 febbraio saranno effettuati lavori di riparazione di pannellature prefabbricate nel sottopasso in via Patrono d’Italia. Ai fini della sicurezza, è stato disposto il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, dalle ore 8.30 alle 18.