Kit di sacchi per la raccolta differenziata, consegna in corso

Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale potranno ritirare i kit di sacchi per la raccolta differenziata per l’anno 2022 presso la Stazione ecologica comunale di Ponte Rosso.

Lo comunica la società Ecocave, il Gestore operativo del servizio rifiuti, che, secondo un calendario prestabilito, procede alla consegna dei kit di sacchi (blu, giallo e grigio) a tutti gli utenti regolarmente iscritti ai tributi comunali che vivono in zone servite dalla raccolta differenziata effettuata in modalità porta a porta. La dotazione consegnata sarà sufficiente per un intero anno.

Ecco il calendario delle consegne che si svolgono dal lunedì al sabato dalle 10 alle 17: Petrignano fino al 19 febbraio; Palazzo e Tordibetto dal 21 al 26 febbraio; Torchiagina, Rocca Sant’Angelo e S.Gregorio, Mora, Sterpeto, Pianello dal 28 febbraio al 5 marzo; Santa Maria degli Angeli Zona 1 dal 7 al 12 marzo; Santa Maria degli Angeli Zona 2; Tordandrea dal 14 al 19 marzo; Castelnuovo, Viole, Capodacqua dal 21 al 26 marzo; Rivotorto e Zona Ivancich dal 28 al 2 aprile.

La società Ecocave comunica che per le nuove utenze, dopo aver effettuato l’Iscrizione ai tributi registrare la propria richiesta al tasto 5 del numero verde 800 010 683, oppure inviare una mail ad [email protected], avente ad oggetto “richiesta sacchi porta a porta, nome e indirizzo della nuova utenza iscritta ai tributi comunali.

