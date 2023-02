Altea si presenta al pubblico: interlocuzione con la giunta sulla tassa di soggiorno

Un’assemblea partecipata per la neonata Altea (Alloggi Locazioni Turistiche ed Extralberghiero Assisi), che è stata presentata al pubblico domenica 19 febbraio 2023. L’associazione ha donato a tutti i numerosi presenti un sacchettino di semi dell’omonima pianta simbolo, per similitudine, delle caratteristiche della tipologia di ricettività proposta dagli associati che coniugano flessibilità, personalizzazione del servizio, adattabilità alle esigenza della domanda turistica e forte caratterizzazione legata alla cultura e alla esperienza del territorio.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il nodo rappresentato dalla necessità di ricondurre a una misura equa e proporzionata l’importo dell’imposta di soggiorno applicata alle locazioni ad uso turistico e similari, per il quale, vista anche la disponibilità dell’amministrazione, si è preferito fino ad oggi anteporre il dialogo a iniziative sul piano legale. L’assessore al turismo Fabrizio Leggio, nel suo intervenuto, ha ricordato peraltro che la nuova tassazione è stata messa in ‘stand by’ fino a fine febbraio, e che la tassazione a 5 euro, più che una misura punitiva nei confronti del singolo cittadino, è anche un modo per porre all’attenzione della giunta regionale e del governo un problema, quello dello spopolamento dei centri storici, che non riguarda solo Assisi.

Dal canto suo, per contribuire a dissipare ogni perplessità dell’amministrazione, il Presidente di Altea, Gabriele Caldari, ha confermato la piena disponibilità dell’associazione ad approfondire tematiche a garanzia della trasparenza, anche con la costituzione di un apposito registro, già proposto dalla Commissione Europea, e qualsiasi altra iniziativa volta a favorire una più chiara visione e conoscenza del settore da parte del governo locale.

© Riproduzione riservata