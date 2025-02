Ladri in azione in centro storico: colpo mentre i proprietari sono in vacanza

(Flavia Pagliochini) È in corso di quantificazione il bottino di un colpo avvenuto nel weekend nel centro storico di Assisi, a poche decine di metri dalla basilica di Santa Chiara: secondo le prime informazioni il ladro o i ladri avrebbero colpito tra sabato e domenica, in un’abitazione i cui proprietari erano fuori per qualche giorno di vacanza.

Ad accorgersi che la porta era socchiusa (perché forzata, si è scoperto dopo) nonostante l’assenza dei vicini è stato, lunedì, un residente della stessa zona, che ha allertato i proprietari di casa e le forze dell’ordine. L’abitazione era totalmente in disordine con i cassetti e gli armadi “rivoltati”, e secondo le prime informazioni sarebbero stati rubati gioielli, soldi e altri beni. Oltre alla devastazione dell’immobile, i ladri avrebbero lasciato dietro di sé gli oggetti più “corposi” e pesanti, probabilmente per la scomodità della zona scelta per il “colpo”, dove un’auto e il via vai avrebbe attirato l’attenzione.

Si tratta dell’ennesimo furto ad Assisi, anche se solitamente a essere presa di mira è la zona di espansione e Viole, dove la Pro loco aveva denunciato numerosi furti. Ma un altro furto sarebbe stato messo a segno anche nella zona dell’Anfiteatro, in piazza Matteotti, e per questo l’allarme dei residenti è “alto”, anche visto che il centro è una zona controllata e apparentemente più sicura, almeno finora. La sicurezza era stata al centro anche dei pensieri del sindaco ff Valter Stoppini che, dopo aver intensificato i servizi della municipale, aveva parlato di controlli interforze anche con polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza. Che ora dovranno estendersi ancora di più anche al centro, e non solo nelle frazioni.

