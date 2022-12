Successo per la cena degli auguri di BN COM, editore del gruppo Assisi News (foto)

Felicità, sorrisi, spensieratezza e grande soddisfazione per la cena degli auguri di Natale di BN COM, editore del gruppo editoriale Assisi News. Nello splendido scenario del Borgo Antichi Orti Assisi, scelto quest’anno per l’occasione, staff e collaboratori si sono ritrovati per una serata all’insegna del divertimento e della compagnia.

Un altro anno il 2022, vissuto con intensità, quello di un gruppo sempre in espansione e in continuo aggiornamento. Un marchio, quello di BN COM nato proprio in questo 2022 per racchiudere tutti i marchi del gruppo che opera nei settori della comunicazione, della grafica, della realizzazione e programmazione web e delle strategie internet, dei social media, fotografia e video, ufficio stampa e dell’informazione.

Quattro le testate online edite dal gruppo BN COM dei fratelli Stefano, Luca e Marco Berti Nulli. Assisi News, Assisi Sport, Assisi Eventi, Umbria Social. A queste si aggiunge l’ormai noto ed affermato inStudio, titolo e marchio della trasmissione diffusa online sui canali social del gruppo.

Uno staff costituito da circa 20 persone, fra titolari, dipendenti e collaboratori, grafici, fotografi, operatori video, tecnici in più settori, webmaster e web specialist, social media manager, giornalisti e copywriter, una squadra completa insomma nei vari settori dell’ambito della comunicazione e dell’informazione. Una realtà in evoluzione, nata dallo storico marchio Berti Design nell’ormai lontano 2005, per un’attività duratura e in continua crescita. Un gruppo che non vuole fermarsi, con l’intento di continuare ad affermarsi e crescere.

Dal gruppo BN COM, editore del gruppo editoriale Assisi News, un felice e sereno Natale a tutti i lettori e ai sostenitori del gruppo Assisi News, Assisi Sport, Assisi Eventi, Umbria Social e inStudio. Auguri!

© Riproduzione riservata