L’assisano Gianluca Stafisso morto in Giappone: ipotesi suicidio

L'uomo viveva nel paese del Sol Levante dal 2005, ma da un paio d'anni non era più in regola

Potrebbe essersi suicidato dopo un mese di detenzione in un centro per immigrati il 56enne Gianluca Stafisso, umbro originario di Castelnuovo di Assisi e residente nel perugino, che da anni viveva in Giappone e che da un paio d’anni non era più in regola con i documenti per l’immigrazione.

Secondo i media giapponesi ripresi da quelli settimana scorsa l’uomo era stato trovato disteso sul pavimento della propria stanza, privo di sensi. Soccorso e trasportato in ospedale, è morto circa due ore dopo. Il suo decesso e la sua identità è stato confermato e svelata dall’Ansa dal ministero degli Esteri il cui personale stava fornendo l’assistenza legale necessaria per riportarlo in patria. Sul corpo dell’uomo sarà svolta l’autopsia, per confermare l’ipotesi della morte da suicidio per folgorazione.

