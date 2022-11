Città che legge 2022-2023, ci sono Assisi, Bastia e Bettona. Ne danno notizia le rispettive amministrazioni comunali, esprimendo soddisfazione. Il riconoscimento consente di accedere a bandi e iniziative promossi dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani).

Da Assisi l’assessore Veronica Cavallucci parla di “Un riconoscimento che testimonia anche la grande attività della biblioteca comunale che nel corso di tutto l’anno organizza iniziative per sensibilizzare e diffondere il più possibile la lettura e in particolare avvicinare i giovani e i giovanissimi ai libri. Tanti anche gli eventi che si tengono periodicamente nelle frazioni del territorio comunale, da Santa Maria degli Angeli a Petrignano, Torchiagina, Castelnuovo, Palazzo, Tordandrea, Rivotorto, Capodacqua, fino alle zone di montagna come Costa di Trex, Rocca Sant’Angelo e San Vitale”.

“Esprimo grande soddisfazione per l’assegnazione, ancora una volta, di un ambito riconoscimento come la “Città che legge” che arriva anche dopo la sigla del Patto regionale per la lettura ad Assisi nel maggio scorso. Ne approfitto per ringraziare coloro che lavorano con passione e impegno per la biblioteca comunale perché riescono a organizzare eventi originali, divertenti e tutti finalizzati ad attrarre cittadini, adulti, giovani, giovanissimi e anche appena nati, alla lettura”.

Anche Bastia Umbra si riconferma Città che legge 2022-2023 e dalla giunta Lungarotti ricordano “l’mportante realtà culturale per Bastia Umbra l’attività svolta nel corso degli anni dalla Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” con incremento dei numero dei lettori e con le molte iniziative di incontro con gli autori e l a collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio. Con il titolo ‘Città che legge’ il Comune ha ottenuto finanziamenti utilizzati per sostenere le iniziative culturali ed educative della Biblioteca. “Voglio ringraziare a nome dell’Amministrazione Comunale – ha dichiarato il sindaco Paola Lungarotti – le

operatrici della Biblioteca che con il loro continuo apporto e impegno sostengono e valorizzano la lettura. Una crescita sempre più evidente nei numeri dei fruitori della Biblioteca e di coloro che partecipano alle iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale a Bastia”.

Da Bettona, il sindaco Valerio Bazzoffia fa sapere che “Questo riconoscimento premia l’azione dell’amministrazione nel campo della promozione della lettura e del supporto all’editoria locale, delega di competenza dell’assessore Angela Taglioni. La qualifica di Città che legge viene infatti attribuita allo scopo “di promuovere e valorizzare quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura. L’intento è riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva”, spiega il Centro per il libro e la lettura”.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto per la prima volta questo riconoscimento di rilievo nazionale per il nostro Comune”, commenta il sindaco Bazzoffia a proposito di Città che legge 2022-202. “L’attenzione che stiamo ponendo su questo tema conferma il nostro intento di puntare con continuità sulla valorizzazione della cultura e del nostro patrimonio storico-culturale. Ricordo come, solo negli ultimi mesi, a tal proposito, abbiamo inaugurato il restauro dell’affresco della Madonna del Ponte proprio nella biblioteca comunale di Passaggio, attivato il progetto “Preferisco leggere”, patrocinato eventi culturali come l’opera e la valorizzazione degli studi sul tabernacolo di El Greco e tanto altro ancora”, conclude il primo cittadino.

