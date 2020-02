Città italiane tradotte in inglese maccheronico, c’è anche Assisi

C’è anche Assisi tra le città italiane tradotte in inglese maccheronico che da dicembre sono diventate virali sul web. Merito di Adam Romano, creatore della pagina MalEdizioni (anche se già a novembre un’altra pagina, Adottare Soluzioni Punk per sopravvivere, aveva pubblicato il cartello AH-YES-YES, traduzione ‘libera’ di Assisi).

“Mi stavo preparando per un viaggio di lavoro nel Regno Unito – ha spiegato Romano a Mashable – per una settimana ho parlato inglese tutti i giorni e tendevo a tradurre qualsiasi cosa mi capitasse. Per caso ho letto il nome della città di Ragusa e mi è venuto spontaneo pensarla come ‘the meat sauce knows’. Ho iniziato a ridere da solo, così ho preso una cartina e cominciato a tradurre altre città”.

E così, tra le città italiane tradotte in inglese maccheronico , Torino diventa “No Bulls”, Trapani “Between Breads”, Ragusa “The meat sauce knows”, Bari “You Cheat”, Chieti “Ask”, Cremona “Very big cream”, Potenza “Power” “Nei commenti le persone hanno cominciato a proporre traduzioni dei nomi delle proprie città anche quando sono quasi sconosciute”, aggiunge ancora Romano. “Per esempio, i cittadini diBellosguardo si sono arrabbiati perché il loro Comune non era tradotto. Altri utenti hanno aperto cartina geografica e scoperto Comuni che prima non conoscevano, è stata una lezione di geografia gratis per loro”.