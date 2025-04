Lavori in corso ad Assisi centro, le modifiche alla viabilità

Lavori in corso ad Assisi, cambia la regolamentazione del traffico, con l’istituzione di divieti e doppio senso di marcia per consentire l’esecuzione di lavori di asfaltatura previsti nel piano per la manutenzione e la messa in sicurezza di strade comunali. Secondo un’ordinanza emessa dal settore Polizia locale, nei giorni 10, 11 e 14 aprile 2025 è vietata la circolazione in via Sant’Apollinare e via Giovanni Di Bonino, dalle ore 8.45 alle ore 18. È invece istituito il doppio senso di marcia, solo per residenti, in Piazza Vescovado, dalle ore 8.45 alle ore 18. Apposita segnaletica stradale temporanea, necessaria a individuare la nuova regolamentazione del transito, sarà posizionata in particolare in Piazza Santa Chiara, via Sant’Agnese, Largo Properzio, Piazza Vescovado, viale Marconi, Piazza Giovanni Paolo II e Piazzetta Garibaldi, con specifica indicazione di divieto di accesso con mezzi superiori a 35 quintali.

Come noto da qualche settimana ci sono lavori in corso sulla SR 444 del Subasio, che da Assisi porta verso Gualdo Tadino, è in fase di realizzazione la bitumatura di oltre un chilometro e mezzo di manto stradale, nel segmento tra San Presto e Pian della Pieve. Sulla SP 251 di San Benedetto, che dalla città serafica conduce all’Eremo delle Carceri, sono invece in corso lavori di ripulitura di alcune scarpate e di sistemazione delle banchine utili alla regimazione delle acque e alla messa in sicurezza del fondo stradale. Ulteriori asfaltature sono in programma in diverse zone di centro o frazioni.

