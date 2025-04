Lega Assisi: “A Stoppini diciamo che i cittadini si difendono con i fatti, non a parole”

Dopo le critiche di Eolo Cicogna, il Sindaco f.f. e candidato della sinistra assisana avvia una interlocuzione istituzionale con la Giunta regionale, ma la Lega Assisi rincara la dose. “Era prevedibile che Stoppini tentasse questa difesa d’ufficio per riabilitare il suo primo sponsor politico. La Proietti, infatti, da giorni è in evidente affanno per una manovra fiscale alla quale si oppongono tutti: cittadini, imprese, sindaci e amministratori locali, partiti di centrodestra, tutti i sindacati e, addirittura, pezzi della sua stessa maggioranza. La convocazione d’urgenza della terza commissione consiliare di cui parla Stoppini – dice la Lega Assisi – è solo fumo negli occhi e arriva ampiamente fuori tempo massimo, visto che domattina l’Assemblea Legislativa approverà definitivamente l’aumento delle tasse. Se la Giunta regionale dovesse decidere in extremis di modificare o ritirare il provvedimento sarà solo per le manifestazioni e le proteste dei cittadini, non certo per questa ‘interlocuzione istituzionale’ combinata a tavolino con il Sindaco f.f.”.

“Ciò che risulta ormai evidente è che questa manovra è fatta contro i cittadini, non è destinata alla sanità, ma a coprire i maggiori costi che si abbatteranno sul bilancio della regione, dopo una campagna elettorale nella quale la neoeletta presidente – come suo solito – ha promesso di tutto a tutti. Il sindaco f.f. – dopo giorni di assoluto silenzio e deferenza – solo adesso si riscopre garante della sua comunità, ma ciò che conta sono i fatti, non le parole. Ad esempio, piuttosto che fare da parafulmine per la Presidente della Regione, il Sindaco f.f. dovrebbe concentrarsi sul rendiconto di bilancio 2024 del Comune di Assisi, che deve essere approvato in consiglio – a pena di commissariamento – entro il 30 aprile”.

Ad oggi, infatti, secondo la Lega Assisi, “la Giunta non ha ancora licenziato lo schema di consuntivo da sottoporre ai revisori dei conti e ciò significa che l’atto non potrà essere approvato entro i termini. Questo apre ad inquietanti interrogativi sui conti del nostro Comune, visto che da più parti sono stati sollevati dubbi sul livello di indebitamento dell’ente, sul ripiano di un eventuale disavanzo e su altre criticità che abbiamo rilevato nella gestione delle risorse comunali. Temiamo che la strategia sia quella di far commissariare l’ente e rinviare tutto a dopo le elezioni, proprio perché adesso i numeri del conto consuntivo potrebbero far naufragare le aspirazioni elettorali di Stoppini e, soprattutto, quelle della Presidente che, in caso di elezione del suo fidato delfino, continuerebbe a regnare anche sulla nostra città”.

Foto di Bernardo Ferrari | via Unsplash

© Riproduzione riservata