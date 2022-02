Lavori pubblici e strade rovinate, ad Assisi molteplici i casi (foto)

Lavori pubblici e strade dissestate, numerose le segnalazioni. In questi giorni sono molteplici i cantieri per le strade di Assisi centro storico, pavimentazioni che però spesso vengono rovinate senza che poi vi ponga rimedio.

Nella zona di via Santa Rosa molte pietre sono chiaramente usurate e ancora segnate dopo i lavori, mentre all’inizio di corso Mazzini e in via San Gabriele dell’Addolorata (dove ci sono numerose pietre sconnesse) alcune delle pietre tolte dopo le riqualificazioni o rovinate non sono state rimesse, ma direttamente rimpiazzate con strisce e toppe di catrame.

Nel caso del tratto che collega Piazza Santa Chiara a Corso Mazzini, peraltro, l’amministrazione aveva informalmente promesso sarebbero state ben presto sostituite mentre sono passati mesi e ancora non si vede una soluzione, che si spera arrivi con i lavori in partenza a breve. E in tempi in cui si parla di World Water Forum e tutela dell’acqua, non può passare inosservata la fontana di Piazza Santa Chiara, fortemente bisognosa di manutenzione.

Sempre in tema di lavori pubblici, a Santa Maria degli Angeli l’amministrazione comunale ha deciso di effettuare lavori di manutenzione straordinaria dell’area pubblica in via Patrono d’Italia, in prossimità della Basilica, dove sono collocati 6 chioschi adibiti alla vendita di souvenir.

Da ieri mattina è cominiciato il ‘trasloco’ delle 6 strutture sempre sullo stesso lato ma più vicino alla fontana delle 26 cannelle e di fronte al Palazzo del Capitano del Perdono. Per la nuova e provvisoria sistemazione dei chioschi la fermata dei bus sarà spostata vicino a quella dei taxi all’inizio della strada mattonata. Da lunedì 21 sarà allestito il cantiere per l’avvio dei lavori di manutenzione e di ripavimentazione del tratto. Appena terminati i lavori i 6 chioschi – conclude la nota dell’amministrazione comunale – saranno risistemati al loro posto.

