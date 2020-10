Lavori a Santa Maria degli Angeli e Castelnuovo, si parte lunedì 5

Da lunedì prossimo, 5 ottobre, inizieranno i lavori per la sostituzione delle condotte idriche a Castelnuovo. Le strade interessate sono via San Girolamo, Piazza San Pasquale, via del Campaccio, via Raspa Belilla, Piazza del Lavoro, via dell’Artigianato, via Pioppi, via Silvio Pellico, via Borgo, via delle Fonti e Piazza del Castello. L’importo dell’intervento, che sarà eseguito da Umbra Acque, è di 220 mila euro. In fase di esecuzione dei lavori verrà ripristinato il piano viabile sull’intera lunghezza della percorrenza e per la sola larghezza dello scavo. Al termine dei lavori verrà eseguita la fresatura e ripristinato il tappetino sull’intera carreggiata. A causa di questi interventi è stato stabilito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, in via San Girolamo, Piazza San Pasquale, via del Campaccio (fino all’intersezione con via Cardelli) limitatamente al tratto interessato giornalmente dai lavori.

Lunedì prossimo, 5 ottobre, sono in programma lavori urgenti di riparazione delle rete di teleriscaldamento nell’area di Santa Maria degli Angeli, in via De Gasperi, lavori che inizieranno solo dopo l’avvenuto ingresso degli alunni nelle aule dell’istituto scolastico Giovanni XXIII e presumibilmente dovrebbero concludersi mercoledì 7 ottobre.

A causa di questi lavori, sono stati adottati alcuni provvedimenti relativi alla viabilità. E’ stato disposto il divieto di circolazione in via De Gasperi (tratto stradale trai civici 50 e 51) in prossimità dell’intersezione con la rotatoria di via Los Angeles, poi è stata stabilita l’inversione del senso di marcia in piazza di Nassiriya (senso unico in direzione via Patrono d’Italia), e infine è stato deciso il doppio senso di circolazione in via De Gasperi ne tratto da piazza Martin Luther King a Piazza di Nassiriya. I veicoli in circolazione in piazza Martin Luther King potranno uscire da via Case Popolari o da Piazza Nassiriya.