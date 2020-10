Papa Francesco a Spello prima di Assisi: visita privata alle Clarisse (foto)

Papa Francesco è appena giunto al monastero delle suore Clarisse di Spello per una visita privata. Il Pontefice è giunto a bordo della sua auto. Nel primo pomeriggio il Papa è atteso ad Assisi per una visita privata alla tomba di San Francesco. Quindi nella città umbra firmerà la sua ultima enciclica. Prende quindi corpo l’ipotesi che possa visitare anche le Clarisse del monastero di Santa Chiara ad Assisi.

Al suo arrivo a Spello Papa Francesco è stato accolto da un piccolo gruppo di fedeli del posto all’esterno del monastero che lo hanno acclamato. La sua auto è però subito entrata nel cortile interno della struttura e quando il pontefice è sceso ha rivolto loro un cenno di saluto. Ad attendere Papa Francesco le Clarisse che lo hanno protetto dalla pioggia con degli ombrelli bianchi. (maggiori informazioni nelle prossime ore).

Foto in evidenza: Marco Pelliccioni, per gentile concessione; Fotogallery: Marco Pelliccioni, per gentile concessione e Redazione AssisiNews