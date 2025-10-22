Lavori sulle provinciali, il grazie del Comune all’Ente di Piazza Italia

L’amministrazione comunale di Assisi ringrazia la Provincia di Perugia per i lavori di messa in sicurezza e asfaltatura dei tratti stradali 1 e 3 della Strada Provinciale 248, che attraversa i centri abitati di Petrignano, Palazzo e Tordibetto, che sono stati effettuati in questi giorni. “Si tratta di un intervento molto importante – sottolinea il sindaco Valter Stoppini – che è stato programmato dalla Provincia di Perugia, attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel 2022, riferito all’annualità 2024 e realizzato in questi giorni per un importo iniziale di 300 mila euro, poi incrementato in corso d’opera di ulteriori 100mila euro estendendo così il tratto stradale interessato, per investimento complessivo di 400mila euro. Sono stati effettuati lavori di rifacimento del manto stradale, fresatura, bitumatura e nei prossimi giorni verrà fatta la nuova segnaletica orizzontale, con l’obiettivo di migliorare viabilità e sicurezza stradale. Esprimiamo grande soddisfazione e gratitudine, evidenziando come la sinergia fra Enti sia fondamentale per rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini e dei territori”.

