Ostensione: tra i pellegrini spunta anche Simone Cristicchi, interprete di Franciscus

Tra le migliaia di pellegrini che affollano la basilica di San Francesco per l’ostensione ce ne è stato anche uno vip: ieri mattina – giovedì 26 febbraio 2026, ndr – “in un’atmosfera surreale di silenzio e contemplazione”, Simone Cristicchi è arrivato nella basilica di San Francesco. “Finalmente – e letteralmente – davanti all’immenso Franciscus: nostro fratello universale. Un’emozione straordinaria. Grazie a Padre Marco Moroni (guardiano del Sacro Convento) per aver realizzato questo evento storico, al quale non potevo mancare”, le parole del cantautore affidate ai social.

L’otto giugno scorso Simone Cristicchi aveva portato in scena proprio sulla piazza inferiore “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”, interpretato e scritto dallo stesso artista con Simona Orlando, con le musiche di Cristicchi e Amara. E ora – complice anche il ritorno al Morlacchi di Perugia proprio per lo spettacolo sul Poverello, offerto in forma ‘sintetica’ anche al Santuario della Spogliazione – ha voluto anche vivere questo momento, insieme ai pellegrini che si mettono in coda per la venerazione delle reliquie.

La prima pellegrina, proveniente da Modena, è entrata in chiesa alle ore 7.00 di domenica 22 febbraio, segnando simbolicamente l’inizio di una giornata – e di un periodo – intenso e profondamente partecipato. Le temperature primaverili e il clima di rispetto, raccoglimento e collaborazione, hanno fatto sì che i fedeli, con pazienza e devozione, attendono il proprio turno, offrendo una testimonianza concreta di fede e partecipazione che conferma quanto il messaggio francescano sia ancora vivo e attuale. L’accesso alla chiesa inferiore registra una media di circa 1.500 persone ogni ora, consentendo a un numero significativo di pellegrini di raccogliersi in preghiera davanti alle spoglie del Santo. A tutti i pellegrini viene consegnato un libretto pensato per accompagnare il percorso di venerazione.

Nella prima giornata sono state registrate oltre 18.000 persone entrate nella chiesa inferiore, mentre da lunedì gli ingressi sono oltre 10.000. Risultati importanti raggiunti anche dalla rivista San Francesco Patrono d’Italia: sono state distribuite oltre 1.000 copie dell’edizione speciale dedicata all’ostensione – un volume di 160 pagine che approfondisce il passato, il presente e il futuro di Francesco – a testimonianza dell’interesse e della partecipazione suscitati da questo tempo di grazia.

© Riproduzione riservata