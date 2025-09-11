Nasce Mozquitoz, il gioco ideato da Giacomo Piccioni e IdeAttivaMente a Santa Maria degli Angeli

L’idea è semplice: trasformare il disagio delle fastidiose zanzare in un momento di svago

Con la fine dell’estate si chiudono le vacanze e le serate trascorse tra sagre, borghi e incontri con amici. Un periodo che, come molti sanno, porta con sé anche un fastidioso compagno: le zanzare. Argomento di cui si parla tanto in questo periodo, e che in alcuni casi – a causa di pizzichi maldestri – ha portato con sé anche spiacevoli sorprese. Repellenti, citronella e zampironi sono stati protagonisti di numerose serate, nel tentativo di allontanarle.

Per cercare una soluzione a questo problema comune nasce Mozquitoz, un nuovo gioco da tavolo ideato da Giacomo Piccioni e proposto da IdeAttivaMente Play Shop. L’idea è semplice: trasformare un disagio in un momento di svago.

Il meccanismo di gioco prevede un gruppo di “zanzare-chef” alle prese con il loro banchetto preferito, l’essere umano. I partecipanti devono tentare di “schiacciarle” attraverso una sequenza di mosse dettate dai dadi. Chi vince? chiaramente chi riesce a far fuori più zanzare possibili! L’eroe della serata!

Un gioco di società che unisce memoria, velocità e movimento, proprio nello stile che ci contraddistingue! E voi? siete pronti a giocare? Non fate i furbi, portate anche i più piccoli in negozio, c’è un’area gioco tutta per loro che li aspetta. IdeAttivaMente aspetta tutti al Playshop, in via Los Angeles 155 a Santa Maria degli Angeli.

