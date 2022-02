Maltempo, grosso albero cade a Santa Maria degli Angeli

Freddo e vento forte da questa mattina sabato 26 febbraio. Conseguenti disagi nel territorio. A Santa Maria degli Angeli il danno più ingente dove è caduto un albero. Strada chiusa momentaneamente prima dell’intervento per eliminare i grossi rami dalla carreggiata. Il fatto lungo la principale che da Santa Maria degli Angeli conduce a Rivotorto di Assisi, a pochi metri dal cimitero e non lontano dal Teatro Lyrick. A segnalare l’accaduto un passante via social.

Intanto il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha voluto “informare la cittadinanza che stamattina si è proceduto alla chiusura al traffico della Strada Panoramica del Subasio. L’Agenzia Forestale Regionale – scrive Proietti via social – preso atto delle abbondanti precipitazioni nevose, da questa mattina ha provveduto alla chiusura al traffico della Strada in questione, precisamente in Loc. Eremo Carceri (Assisi) ed in Loc. Baita (Spello)”.

