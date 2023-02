Progetto Bastia, un magazine online e incontri pubblici per lo scambio di idee

Il 28 ottobre scorso si è conclusa con il consiglio comunale aperto la discussione pubblica sul rifacimento di Piazza Mazzini che aveva sollevato il “Comitato Bastia Città della Creatività” e ora i promotori (Paolo Ansideri, più volte intervenuto nella sezione interventi e lettere di Assisi News, Giampiero Bianchi, Clotilde Ceccomori, Ermanno Spoto) danno vita a “Progetto Bastia”, definito “un magazine online, incontri pubblici, dibattiti, iniziative di confronto e proposta sui temi della città, in un momento storico in cui lo scambio di idee e la costruzione di una visione di prospettiva sono totalmente assenti”. Al centro della prima uscita proprio la discussione su piazza Mazzini.

Progetto Bastia si occuperà di cultura, economia, patrimonio naturalistico, politica, scuola e formazione, società, turismo, urbanistica e di tutto ciò che c’è e potrebbe esserci nel perimetro geografico della città. Il suo scopo è dare a un cittadino interessato al proprio ambiente di vita informazioni, approfondimento sui progetti proposti dall’amministrazione e capire, laddove ci fossero, le diverse vedute sui progetti per al fine trarne un personale giudizio.

Il sito web di Progetto Bastia rappresenta uno spazio di contenuti e confronto aperto su temi della città, organizzato, facilmente reperibile, permanente e sempre accessibile senza faticose ricerche. Progetto Bastia è anche e soprattutto la formulazione di una propria proposta sulla base delle informazioni e ricerche rese disponibili per tutti. “La decisione da prendere da parte di chi governa o il giudizio da emettere da parte di chi è semplicemente interessato ai temi della città, non può non maturarsi che a seguito di questo processo sopra menzionato: un processo democratico”.

