Manutenzione straordinaria sulla rete idrica, disagi il 19 e 20 maggio

Umbra Acque Spa informa la clientela interessata che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione giovedì 19 maggio 2022

dalle ore 14:30 alle ore 18:00 verrà sospesa l’erogazione idrica in alcune vie del Comune di Assisi. Si tratta di via della Cooperazione dal civico 1 al 65 e dal 2 al 36 e di via della Giunchiglia per intero. Venerdì 20 maggio invece dalle ore 08:30 alle ore 13:00 verrà sospesa l’erogazione idrica in viale Giovanni XXIII dal civico 119 al civico 139 e dal civico 36 al civico 60; e in via Lorenzo Perosi civico 65.

Umbra Acque Spa ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio dopo i lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445.

Intanto, mentre procedono i lavori in via Perlici – dove nei giorni scorsi è scoppiata una tubatura – a breve inoltre i lavori idrici dovrebbero partire anche Corso Mazzini, dove sono in programma lavori di sostituzione di tratti della linea idrica e delle fognature da parte di Umbra Acque, lavori che sono indispensabili a causa delle frequenti perdite che si sono verificate negli ultimi tempi è che saranno estesi anche alla zona di Piazza Santa Chiara.

