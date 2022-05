Claudio Baglioni in tour ad Assisi con Dodici note solo (foto)

Teatro Lyrick di Assisi tutto esaurito sabato 14 maggio 2022 per “Dodici note solo”, ovvero Claudio Baglioni in concerto voce, pianoforte e le sue composizioni più amate dello sconfinato repertorio di una carriera luminosissima. Il grande ritorno live è iniziato nel gennaio scorso e si è dipanato attraverso 71 teatri italiani. “Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia – spiega Baglioni – significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme”.

“Le dodici note – spiega ancora Claudio Baglioni – l’alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata. Aveva ragione – ha concluso Baglioni – quel filosofo che sosteneva che la vita, senza musica, sarebbe un errore. La ripartenza del nostro Paese, allora, significa anche rimediare a questo errore, ritrovarsi e ritrovarci, grazie all’energia del più potente social network della storia dell’umanità: la musica”.

Dodici Note Solo tornerà questo autunno con nuove date live a partire da ottobre. Dodici Note Solo Bis vedrà nuovamente Baglioni, voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, sui palcoscenici dei teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese. Dal 3 giugno, inoltre, Baglioni sarà protagonista di Dodici Note – Tutti su!, i concerti previsti alle Terme di Caracalla di Roma (dal 3 al 19 giugno), al Teatro Greco di Siracusa (15 e 16 luglio) e all’Arena di Verona (26 e 27 luglio). L’artista dividerà il palco con 110 tra musicisti e coristi e 12 performer, per dar vita a una proposta musicale e spettacolare inedita e innovativa.

“Ho percorso 25.000 km in cento giorni cantando e suonando per sei sere a settimana. Senza mai provare un istante di noia o stanchezza. Senza mai cadere nella trappola della ripetitività. Teatri bellissimi e spettatori attenti ed entusiasti sono stati lo spettacolo per i miei occhi e le orecchie. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare. Sono alla fine di una lunga e fantastica avventura umana e professionale. Ma non termina qui. Se il pubblico chiama, l’artista torna in scena, ringrazia e concede il bis”, ha spiegato Claudio Baglioni.

FOTO © Mauro Berti-Gruppo Editoriale Assisinews

