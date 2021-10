Marcia PerugiAssisi 2021, l’impegno delle forze dell’ordine per la sicurezza

In programma un monitoraggio costante per verificare il rispetto di tutte le indicazioni

(Foto di repertorio) Domenica 10 ottobre p.v., in previsione delle migliaia di persone provenienti da tutta Italia che giungeranno in questa Provincia per partecipare alla Marcia PerugiAssisi 2021 della Pace e della Fraternità, la Questura di Perugia ha posto in essere misure straordinarie di ordine pubblico e controllo del territorio, non solo nei luoghi di partenza e arrivo della marcia ma anche lungo tutto il tragitto tradizionalmente percorso. Come sottolineato dal Questore, dr. Antonio Sbordone, il carattere nazionale dell’evento, nonché il difficile momento politico e sociale internazionale, richiede una particolare attenzione da parte delle Istituzioni preposte a garantire la sicurezza e l’incolumità delle autorità presenti, degli organizzatori e dei partecipanti tutti.

Correlato: Tutti i cambi alla viabilità tra Assisi e Santa Maria degli Angeli

Infatti, proprio ed anche nell’ottica di una sicurezza partecipata e come previsto dalle vigenti normative in materia di contenimento epidemiologico, il Questore ha comunicato all’organizzazione tutte le misure di safety da adottare nell’ambito della suddetta manifestazione dinamica, comprese quelle inerenti le misure anticovid. I comparti delle varie specialità delle Forze dell’Ordine garantiranno un monitoraggio costante, già partito da alcuni giorni e che si protrarrà sino alle fasi del deflusso dei partecipanti. Al fine di assicurare il regolare svolgimento della Marcia PerugiAssisi 2021, nonché elevati standard di sicurezza pubblica, in particolar modo per tutti quei fenomeni di matrice terroristica, sono state effettuate riunioni operative con conseguente pianificazione dei servizi che vedranno l’impiego di circa 250 uomini e donne appartenenti a tutte le forze di polizia ed, in particolare, con l’impiego di unità cinofile, dei team artificieri e del supporto aereo garantito dal Reparto Volo della Polizia di Stato, con l’impiego di un elicottero.

© Riproduzione riservata