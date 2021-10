Meteo Assisi 8-10 ottobre 2021: primo weekend fresco, addirittura quasi freddo

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 8-10 ottobre 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Ben ritrovati cari lettori, settimana “di svolta” questa che con il weekend in arrivo si va concludendo, precipitazioni finalmente diffuse ed abbondanti su tutto il territorio regionale. La strada è ancora lunga per arrivare a compensare l’enorme deficit pluviometrico accumulato, ma qualcosa di importante è avvenuto. Temperature decisamente fresche per il periodo e addirittura fredde, lo vedremo, nel corso della prossima settimana. Avremo ventilazione fredda dai quadranti nord-orientali per diversi giorni che accentuerà la sensazione di freddo percepito in modo particolare durante le ore del tardo pomeriggio, della serata e della notte.

Vediamo assieme come sempre il dettaglio previsionale del Meteo Assisi 8-10 ottobre 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata ancora prevalentemente nuvolosa con sole che si affaccerà all’orizzonte solo “timidamente” residue precipitazioni nel corso della giornata ma diciamo che il grosso è andato, solo qualche precipitazione di debole intensità al massimo qua e là. La presenza di venti nord-orientali asciugherà molto la massa d’aria sopra di noi e la bassa pressione che nei giorni passati è stata responsabile delle precipitazioni si allontanerà sempre più da noi agevolando un certo miglioramento della situazione complessiva. Temperature massime in ripresa su valori intorno ai 16 gradi (2-3 gradi più basse del normale). Minime della notte intorno ai 12 gradi (3 gradi più alte del normale per effetto della copertura nuvolosa).

Domani sabato: ulteriore lieve miglioramento delle condizioni meteorologiche con schiarite più ampie ma ancora nuvolosità di passaggio da nord-est verso sud-ovest. Ventilazione asciutta dai quadranti nord-orientali che manterrà le temperature fresche anche in pieno giorno. Massime intorno 16 gradi sempre mentre le minime della notte intorno agli 8 gradi ( valore in linea con il periodo). Qualità dell’aria fantastica. Coprirsi bene nel tardo pomeriggio e in serata nel qual caso dobbiate uscire a causa di questi venti un po’ fastidiosi.

Domenica infine: giornata nel complesso soleggiata con a tratti la presenza di nuvolosità, che sarà presente in misura minore rispetto al sabato e clima asciutto. Giornata ottima per effettuare lavatrici!!!. Qualità dell’aria splendida. Ventilazione moderata nord-orientale sempre ben presente. Freddino alla sera e durante la notte, fresco di giorno. Coprirsi sempre bene!!!

Breve anticipazione e concludo sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà un tempo nel complesso variabile-instabile. Prevarranno le correnti da nord-est dunque avremo un clima freddino per il periodo e ci sarà la possibilità a tratti di precipitazioni. Possibili nevicate , ma urgono conferme ,oltre i 1300m di quota con possibilità di vedere una prima imbiancata sulle cime delle nostre montagne.

A tutti voi e alle vostre famiglie da parte mia e della redazione l’augurio come sempre di trascorrere giornate serene e piacevoli!

Foto di Henrieke Fischer | Unsplash

© Riproduzione riservata