Marina Di Guardo ad Assisi e Perugia: vacanza umbra per la mamma di Chiara Ferragni (foto+video)

Non è la figlia Chiara Ferragni ma vanta comunque il suo zoccolo duro di Follower la signora Marina Di Guardo, scrittrice e mamma dell’influencer che nel weekend ha visitato “la bellissima Umbria” con tappe tra l’altro ad Assisi (che nel post di Instagram fa la parte del leone) Bevagna e Perugia. (Continua dopo il video – link diretto)

Scrittrice, già dirigente in una maison in passato, Marina Di Guardo ha all’attivo diversi romanzi. La mamma di Chiara Ferragni è, come la figlia, molto attiva sui social network e ha ormai quasi raggiunto i 700mila follower su Instagram. Come la figlia, racconta la sua vita e le sue vacanze e, per l’Umbria e Assisi, c’è di nuovo una bella pubblicità sui social (maggiori informazioni nelle prossime ore)

