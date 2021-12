Mascherina all’aperto obbligatoria ad Assisi: ordinanza valida fino al 9 gennaio

Mascherina all’aperto obbligatoria ad Assisi, arriva l’ufficialità del Comune con apposita ordinanza. Il provvedimento riguarderà per il momento solo il centro storico di Assisi e non il resto del Comune.

Dopo averlo anticipato nel weekend, il sindaco Stefania Proietti ha firmato l’ordinanza che sarà valida a partire dal prossimo 18 dicembre, per tutto il periodo natalizio, fino al 9 gennaio 2022. Il provvedimento si rende necessario in considerazione dell’aumento dei contagi da Covid e in previsione dell’afflusso di turisti in questo periodo. L’obbligo quindi è stato disposto per tutte le festività natalizie ad Assisi, nel centro storico delimitato dalle mura urbiche.

In Umbria, al momento, provvedimenti più o meno analoghi sulla mascherina all’aperto obbligatoria sono stati adottati a Perugia, Foligno, Spoleto, Nocera, Bevagna e Amelia. “Dobbiamo assolutamente rispettare le misure di sicurezza – ha affermato il sindaco – perché i casi positivi stanno aumentando dappertutto. Rinnovo l’invito a vaccinarsi, domani sarà possibile sottoporre al vaccino anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Soltanto con il vaccino e con il rispetto delle regole, mascherina e distanziamento, possiamo contenere il virus e riprenderci la nostra vita normale”. Ad Assisi oggi i positivi attuali sono 149, con 2.617 su 2.820 casi. Le persone in isolamento contumaciale sono 147, con due ricoveri ma non in terapia intensiva. I decessi da inizio pandemia sono invece 54.

