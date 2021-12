Mascherina all’aperto obbligatoria dalla prossima settimana ad Assisi

Dalla settimana prossima Assisi si unisce ai Comuni, umbri e non solo, in cui sarà obbligatoria la mascherina all’aperto per le festività natalizie. Lo ha annunciato il sindaco Stefania Proietti, nel suo bollettino settimanale dedicato alla situazione Covid-19. Dopo Spoleto, Nocera Umbra, Foligno e Perugia, arriva dunque anche Assisi, dove un terzo dei 120 positivi – afferma la prima cittadina – sono bambini sotto i 12 anni.

“Dalla settimana prossima vareremo la misura della mascherina all’aperto sarà obbligatoria con apposita ordinanza. Si tratta di una misura di sicurezza per noi e per gli altri, che ci permetterà di accogliere i turisti in massima sicurezza. Anche questa è una misura che se rispettata ci permetterà di non andare incontro a chiusure, abituandoci a una nuova normalità”, le parole del sindaco nel video. (Continua dopo il video)

Oltre all’introduzione della mascherina all’aperto ad Assisi, Proietti ha fatto anche il punto sul Pala Eventi possibile hub vaccinale, dopo i disagi registrati a Bastia Umbra. “Vogliamo fare la nostra parte – dice il sindaco – e abbiamo nuovamente offerto il Pala Eventi come struttura adeguata per somministrare i vaccini ed effettuare tamponi. Ci stiamo coordinando con le autorità sanitarie e regionali. Nei prossimi giorni spero di poter anticipare questa apertura”.

