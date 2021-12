Via Fontebella, i commercianti: “Dimenticati dal Natale, a rischio il nostro futuro”

AssisiNews riceve e pubblica una segnalazione e un grido d’allarme dai commercianti di via Fontebella, dimenticati nell’ambito del programma del Natale ad Assisi 2021; dopo due anni di pandemia, i negozianti lamentano l’assenza della Casa di Babbo Natale (l’ingresso è stato spostato), ci sono poche luci e nessuna musica. “A rischio c’è il futuro delle nostre attività”, dicono i commercianti nella lettera aperta.

“Il grido di alcuni commercianti della via non ha natura polemica o valenza politica. Si vuole richiamare l’attenzione sulla situazione di via Fontebella, una via meravigliosa, ormai in declino da decenni. Si era parlato di creare insediamenti artigianali e artistici, ma ad oggi tutto tace. Dopo due lunghi anni di pandemia il gesto più eclatante dell’amministrazione comunale di Assisi:

Niente Casa di Babbo Natale, ingresso spostato a via San Francesco;

Niente Trenino di Babbo Natale, il passaggio è previsto altrove;

Niente Filodiffusione;

Niente Stelle sulla sede stradale!

Il futuro delle nostre attività è a rischio!!! Sarebbe molto ragionevole rivedere le decisioni prese: l’uscita della casa di Babbo Natale su via Fontebella eviterebbe pericolosi assembramenti; passare dalla nostra via, sarebbe un salto di qualità per chi usufruisce del trenino di Natale. Via Fontebella – conclude la lettera – rischia di diventare una zona dove le macchine corrono e il parcheggio selvaggio la fa da padrone. Ci sentiamo cittadini di serie B”.

