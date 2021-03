Masterchef 10, svanisce in finale il sogno di Monir: “Trasmesso il vero senso dell’integrazione”

Si ferma in finale il sogno di Monir Eddardary. Il vincitore di Masterchef 10 è Francesco Aquila che ha trionfato contro Antonio e Irene. Non ha vinto pertanto Masterchef Monir, il 29enne di Bevagna di origini marocchine arrivato in finale dopo un percorso significativo e in crescendo.

“Sogno di aprire un ristorante – ha sottolineato Monir durante la trasmissione pensando alla “sua” Umbria – mi accontenterei di farlo a Bevagna”.

Monir ha poi dovuto abbandonare la cucina di Masterchef durante la prima parte della puntata finale. Sconfitto da Antonio dopo uno “skill test” a tre livelli sempre più duri e difficili. Al momento si abbandonare Masterchef, per Monir un toccante messaggio sull’integrazione:

“Ringrazio voi giudici perché avete creato questa masterclass un po’ multiculturale, spero – ha detto il giovane di Bevagna – che io e i miei compagni abbiamo trasmesso a tutti il vero senso di integrazione, di integrazione pulita, buona che non andrà mai a contrastare o sovrastare la cultura italiana, ma solamente ad arricchirla o renderla più speciale”. Queste le parole di Monir nel lasciare la cucina di Masterchef. Anche se per poi tornarci poco dopo per tifare Aquila durante la preparazione del menù finale contro Antonio ed Irene.