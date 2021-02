Masterchef 10, Monir Eddardary porta l’Umbria al gran finale

Monir Eddardary vola alla puntata finale di Masterchef 10. Il giovane 29nne aspirante chef di Bevagna accede all’ultima fase dopo un’ennesima prestazione convincente. Con lui, Irene, Francesco Aquila e Antonio. Una puntata durissima dove gli aspiranti chef hanno potuto vedere i propri familiari, per Monir presente la mamma.

La Mystery Box nasconde un carico emotivo che i concorrenti devono mettere in un “piatto del cuore” appunto con i familiari presenti. Poi l’Invention Test proietta tutti nell’avanguardia del ristorante Noma di Copenhagen. In esterna nessuna brigata, ma ricette individuali nel locale milanese di Enrico Bartolini, chef pluri-stellato, 8 le stelle Michelin in tutto, il più stellato d’Italia, 3 le stelle nel ristorante al MUDEC-Museo delle Culture di Milano dove gli aspiranti chef hanno avuto occasione di cucinare.

Monir, disoccupato, fa parte di una famiglia numerosa di quattro fratelli; i genitori sono entrambi marocchini. Per sei anni ha vissuto a Melbourne, in Australia, dove ha fatto qualsiasi tipo di lavoro, dal carpentiere al raccoglitore di banane. Umbro di Bevagna, accento bevanate molto “spinto” è una simpatia innata.

Fin da piccolo, amava passare del tempo in cucina per studiare le tecniche di sua madre, ottima cuoca di piatti italiani e arabi. Chef Giorgio Locatelli lo invita alle selezioni di MasterChef, ma ai Live Cooking qualcosa va storto. Monir non riesce a stendere alla perfezione la pasta delle tagliatelle e non convince i giudici, ma Chef Giorgio Locatelli vede in lui una grande energia e mette la sua firma sul grembiule grigio. Supera tutte le puntate di Masterchef 10.

Ora, prova dopo prova, con il suo grembiule bianco, l’accesso all’atto finale del più importante e famoso talent televisivo in ambito culinario per dare una svolta definitiva alla sua vita. Giovedì prossimo prima la pre-finale, poi la finalissima che assegnerà il titolo di 10º Masterchef italiano.