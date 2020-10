Maxi perdita d’acqua sulla ex statale 444, disagi in mezza Umbria

Disagi a raffica per una maxi perdita d’acqua sulla ex statale 444. Secondo quanto riferisce Umbra Acque, causa importante guasto Adduttrice Consorziale in Loc. Pian della Pieve, ad Assisi, potrebbero verificarsi interruzioni del servizio e cali di pressione nei seguenti comuni. Nello specifico, Comune di Perugia (Zona centro, Zona Corso Vannucci, Zona Porta Sole) e nelle frazioni di Mugnano; San Martino dei Colli; Monte Petriolo; Acquaiola; nella zona centro del Comune di Assisi; nella zona centro del Comune di Magione e nelle frazioni Agello; San Feliciano; Monte del Lago; e Torricella. Il personale operativo di Umbra Acque S.p.A. è già sul posto per effettuare il complesso intervento di riparazione che durerà tutta la giornata.

Video di Alessandro P.

Come scriveva il sindaco Stefania Proietti su Facebook, a causa della maxi perdita d’acqua sulla ex statale 444 “è momentaneamente chiuso il tratto di strada ex statale 444 del Subasio in corrispondenza dell’area della Protezione civile di Pian della Pieve per un guasto all’acquedotto di Nocera Umbra che rifornisce Assisi e Perugia. La viabilità alternativa è la strada provinciale 249 utilizzando le due vicinali di Brigolante e Costa di Trex oppure per chi è diretto a Gualdo Tadino la comunale per Sant’Anna. Sono già iniziati i lavori di riparazione della rete. Sul posto il sindaco Stefania Proietti, la polizia locale e i tecnici di Umbra Acque”.