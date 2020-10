Cavalieri templari, successo per l’iniziativa a loro dedicata svoltasi ad Assisi

Iniziativa culturale riuscitissima, che ha fatto registrare il tutto esaurito, quella tenutasi il 13 ottobre 2020 ad Assisi e dedicata sui cavalieri templari. Il giorno scelto era la ricorrenza del “venerdì nero” dell’arresto dei templari (13 ottobre 1307). Il re Filippo il Bello – ricorda ArmyMag – fece uscire il suo esercito in una operazione coordinata in tutto il regno. I templari dovevano sparire. Il re ebbe l’appoggio segreto del papa, e di gran parte della curia romana e dei suoi rappresentanti in Francia. L’ordine dato ai soldati era quello di fermare e arrestare tutti i cavalieri templari presenti in Francia e sequestrare tutti i loro beni.

Anche la cena basata su ricette storiche è stata particolarmente apprezzata, così come l’aperitivo basato sull’Yppocrasso e soprattutto la conferenza tenuta dalla dott.ssa Sonia Merli, aperta dai saluti del presidente di Costruire il futuro Roberto Sannipola. Grande soddisfazione viene manifestata dall’Associazione Costruire il Futuro per la presenza di circa 30 persone tra cui giovani e anche bambini. “A testimonianza che la cultura paga e che c’è ancora molto interesse verso la storia, malgrado il Covid”, spiegano gli organizzatori, che ringraziano il management dell’hotel il Castello, soprattutto nella figura di Cristiana Goretti, Roberto Passeri e lo staff della cucina dell’hotel per l’ottima cena, Daniela Borsellini per l’allestimento scenografico e i signori Properzi per la collaborazione con le gaite di Bevagna. L’iniziativa sui cavalieri templari ha goduto del patrocinio di Scriptorium, Arna Templare, Festival del Medioevo, Strada dei Templari e Project Beauceant.