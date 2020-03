Metà Assisi ancora al buio, di nuovo mosca cieca nella zona alta della città

Continua l’emergenza luci spente ad Assisi centro storico. Succede nuovamente nella serata di sabato 7 marzo con la parte alta della città di Assisi nel buio più assoluto.

Diverse le segnalazioni di luci spente in centro da Piazza Santa Chiara a salire. Succede soprattutto quando piove (e anche martedì notte è successo) e, a rotazione ci sono zone di Assisi che rimangono senza luce. A settembre era successo col centro storico di Assisi e alcune frazioni.

Si tratta insomma di problematica non nuova e più volte fatta presente all’amministrazione comunale, che ha deciso di prendere di petto la situazione già nei giorni scorsi.

Come aveva rivelato il sindaco Stefania Proietti, nel corso di un incontro al circolo del Subasio nei giorni scorsi, l’amministrazione ha deciso di presentare un esposto per segnalare i numerosi e ripetuti disservizi dei 1.2000 punti luce assisani di competenza dell’Enel. Lampioni per cui i cittadini pagano 70.000 euro l’anno con un servizio non sempre all’altezza della bolletta, come dimostra l’ennesimo caso delle luci spente ad Assisi centro storico.

Sempre Enel, ha anticipato il sindaco, ha trovato dei fondi per interrare finalmente alcuni cavi lungo le strade comunali che spuntavano dalla strada o penzolavano dai palazzi. Ma i lavori adesso diventano urgenti perché una città non può rimanere al buio.