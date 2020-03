Neve sul Subasio a marzo 2020, lo spettacolo del monte ad Assisi (foto)

Da domani sull’Umbria potrebbe (dovrebbe) arrivare un leggero miglioramento del meteo, ma il maltempo continua a regalare spettacoli con la neve sul Subasio. Succede il 7 marzo del 2020, come dimostrano le foto di Federico Famiani/Parco del Monte Subasio, per gentile concessione.

Il meteo incerto in pianura, anche con una grandinata, nel pomeriggio di venerdì, tra Nocera Umbra, Assisi e Bastia Umbra, si è trasformato in neve sulla cima del monte. Il deposito di grandine, in pianura e a valle, ha imbiancato strade e terreni. “Sembrava neve”, ha commentato un automobilista in uno dei video che gira in rete. “E comunque è uno spettacolo bellissimo” (qui la foto da Rivotorto, che un lettore ha inviato alla redazione di AssisiNews). Della possibilità di un peggioramento della situazione climatica avevano già lanciato indicazioni i vari bollettini meteo. E si è puntualmente avverata.

Con un po’ di buona volontà (“Un’ora e mezzo a piedi” – spiega Federico Famiani, che ringraziamo per le foto) è possibile ammirare lo spettacolo della neve sul Subasio. Nelle foto si vedono anche le orme di alcuni animali e i primi segnali di una timida primavera. Nella gallery di seguito le immagini: buona visione!

Foto: Federico Famiani, per gentile concessione