Sulle strade “solo parole e nessun fatto”: i civici di Cicogna sindaco all’attacco

“Ad Assisi le parole scorrono veloci, l’asfalto molto meno. Anzi, spesso non arriva proprio. Emblematico il caso di via dei Vetturali, nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli: annunci, comunicati ufficiali, promesse di riqualificazione “entro l’anno”, ma sul posto non si vede alcuna luce. Nessun cantiere, nessun operaio, nessun segnale che faccia pensare all’avvio dei lavori tanto sbandierati” – lo scrivono in una nota i consiglieri comunali di opposizione Eolo Cicogna e Giancarlo Cavallucci.

“Il Comune parla di procedure, convenzioni notarili, passaggi burocratici. Un copione ormai noto, che però non può più essere usato come alibi eterno. Perché nel frattempo le strade restano in condizioni indecorose, e non solo in periferia. Le vie centrali di Santa Maria degli Angeli – frequentate ogni giorno da residenti, lavoratori e turisti – sono un susseguirsi di buche, rattoppi improvvisati e manti stradali degradati. Una situazione vergognosa, che offende l’immagine di una città che vive anche (e soprattutto) di turismo.

È inaccettabile – proseguono dalla Lista Civica Eolo Cicogna – che un territorio come Assisi, simbolo nel mondo di bellezza, spiritualità e accoglienza, presenti una rete viaria che sembra dimenticata da anni. Le strade non sono un dettaglio: sono sicurezza, decoro urbano, rispetto per chi vive e lavora qui. E invece automobilisti e pedoni sono costretti ogni giorno a fare i conti con disagi, rischi e degrado.

La riqualificazione di via dei Vetturali, annunciata come un intervento da 300mila euro, è solo la punta dell’iceberg. Molte strade del territorio comunale versano nello stesso stato pietoso, senza una programmazione chiara, senza tempi certi, senza una reale assunzione di responsabilità politica.

I cittadini – sottolineano i consiglieri – sono stanchi di comunicati e proclami. Vogliono vedere i fatti, non le scadenze continuamente rinviate. Perché una città che non cura le proprie strade è una città che abbandona se stessa. E Assisi, oggi, sembra sempre più vittima dell’immobilismo e dell’indifferenza di chi dovrebbe amministrarla.

Quanto ancora bisognerà aspettare – conclude la nota – prima che alle promesse seguano i cantieri? E soprattutto: quante buche serviranno ancora per svegliare chi governa questa città?”.

