Minaccia di morte l’ex compagna e ha un coltello da 31 cm in auto: denunciato 83enne

L'anziano è stato anche multato per violazione delle misure per il contenimento del coronavirus

Ha minacciato di morte la sua ex compagna asserendo di avere un coltello in auto, pretendendo da lei anche del denaro: per questo un uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere (nella sua auto è stato ritrovato il coltello di cui aveva parlato alla donna), ma anche per aver violato le disposizioni in materia di contenimento del coronavirus. Il protagonista della vicenda, un anziano di 83 anni, risiede infatti a Perugia, mentre i fatti sono accaduti a Torgiano; a operare i carabinieri di Cannara, dipendenti dalla compagnia di Assisi agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli.

Il tutto è partito da una chiamata al 112 di una donna in lacrime, che, sabato scorso, ha riferito di essere stata minacciata di morte dal suo ex compagno, un uomo di 83 anni residente a Perugia. Al secco rifiuto della donna, oramai stremata dalle continue richieste economiche, l’uomo minacciava la signora di morte riferendole di avere un coltello in macchina.

La gazzella dell’Arma arrivava in pochissimi minuti sul posto riuscendo ad intercettare l’uomo, che veniva immediatamente sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Gli accertamenti permettevano di rinvenire un coltello da cucina lungo 31 centimetri, abilmente nascosto all’interno del bagagliaio dell’autovettura. È scattata così la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere.

Ma i guai per l’uomo non finivano qui, avendo il soggetto violato le misure atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell’art. 1 c.2 D.L. 25.03.2020, nr. 19, gli veniva contestata anche una sanzione amministrativa con il pagamento di una multa da Euro 400 ad Euro 3.000, aumentata di un terzo, in quanto la violazione era stata commessa mediante l’utilizzo del veicolo, per spostarsi in un Comune diverso in assenza di comprovate esigenze.