Molesta i sanitari e aggredisce verbalmente gli agenti: 25enne denunciata

Ancora molestie verbali al personale sanitario e agli agenti della polizia: stavolta è accaduto ad Assisi, dove il personale della polizia di Stato del locale commissariato, a seguito di chiamata al numero unica emergenza, è intervenuto presso il locale ospedale per una donna in escandescenza che, successivamente, è stata denunciata per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

La giovane era stata ricoverata al pronto soccorso perché trovata poche ore prima dalle forze dell’ordine in uno stato confusionale mentre vagabondava in mezzo alla strada nonostante il traffico intenso, cercando di bloccare le macchine. Condotta in ospedale e ricevute le cure del caso, la 25enne ha iniziato a molestare il personale sanitario, creando scompiglio all’interno del pronto soccorso e, di fatto, interrompendo con il suo atteggiamento la libera fruibilità del pubblico servizio per un lasso di tempo considerevole. Per questi motivi, i sanitari hanno richiesto l’intervento di una pattuglia della polizia di Stato, giunta prontamente sul posto. Gli agenti hanno avvicinato la donna – una cittadina bulgara di 25 anni – apparsa in uno stato di forte agitazione e irascibilità, tentando di riportarla alla calma. Nonostante ciò, la 25enne ha proseguito con la propria condotta, aggredendo verbalmente i poliziotti con frasi oltraggiose e minacciandoli di morte davanti agli stessi sanitari. Riportata alla calma dai sanitari, la donna è stata quindi denunciata all’autorità giudiziaria per i reati di oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale; nei suoi confronti è stata avviata anche la procedura per l’adozione del provvedimento del foglio di via dal Comune di Assisi.

