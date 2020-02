Monte Subasio imbiancato, la foto all’alba del 5 febbraio 2020

Subasio imbiancato all’alba: la foto è stata pubblicata su Facebook dal parco regionale del Monte Subasio. La neve è tornata a imbiancare i monti dell’Umbria e in particolare quelli dell’Appennino umbro-marchigiano, in questi primi giorni del febbraio 2020.

Dalla serata di martedì e poi per parte della notte successiva i fiocchi bianchi sono caduti fino a 700-800 metri di quota e così stamani Castelluccio e San Pellegrino di Norcia, ma anche il monte Subasio alle spalle di Assisi si sono risvegliati con un leggero manto nevoso.

Monte Subasio imbiancato in realtà già nel primo pomeriggio di ieri, quando anche sulla cima della montagna si è scatenato il maltempo dopo una giornata con temperature miti fino all’ora di pranzo. Alla grandinata su Perugia e in altre zone non ha fatto eccezione la montagna assisana. Come al solito, ad imbiancarsi la vetta e le pendici a partire dagli 800 metri di altitudine

Non si segnalano particolari problemi alla circolazione stradale, qualche disagio per la circolazione ferroviaria. Anche se il freddo che nelle prime ore del mattino ha solidificato la neve caduta.